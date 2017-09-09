В Нью-Йорке показали обновленный кроссовер Hyundai Tucson

В рамках автосалона в Нью-Йорке состоялась официальная презентация рестайлингового Hyundai Tucson. Автопроизводитель представил значительные изменения в популярном кроссовере, в том числе и обновленную линейку двигателей.

Передняя панель нового Hyundai Tucson была пересмотрена, как и передняя часть. Кроссовер обзавелся новыми фарами, решеткой радиатора, фирменными бамперами, пересмотренными патрубками системы выхлопа и дисками колес на 18 дюймов. В результате обновление стало агрессивнее.

В интерьере Hyundai Tucson появилась новая торпеда, а экран системы мультимедиа разместили над передней панелью, система мультимедиа также была доработана и теперь поддерживает смартфоны и Blue Link. Также кроссовер получил кожаную обивку сидений, другое зеркало заднего вида, USB-порт для заднего ряда кресел.

Уже в базе Hyundai Tucson будут оснащать EBD, EBA, ESP, а также адаптивным круиз-контролем. Моторная гамма кроссовера теперь представлена только бензиновыми двигателями объемом 2 литра с отдачей 164 «лошади» и 2,4 литра с отдачей 181 «лошадь». В паре будет работать только коробка-автомат на шесть скоростей.