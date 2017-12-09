Объявлена стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

На автозаводе «Группы ГАЗ» начали сборку полного цикла нового кроссовера Skoda Kodiaq. Автопроизводитель объявил цены на модель российской сборки, которые начинаются от 1,339 млн рублей.

Самая бюджетная версия Skoda Kodiaq российской сборки оснащена двигателем объемом 1,4 литра производительностью 125 «лошадей». Кроссовер имеет передний и полный привод, а в качестве трансмиссии доступны МКПП и АКПП. Также Skoda Kodiaq оснастят двигателем объемом 2 литра с отдачей 180 «лошадей», однако его стоимость сообщат в конце апреля. Ближе к старту продаж представят и другие цены на кроссовер.

На данный момент в России доступны Skoda Kodiaq чешского производства. Модель предлагают с теми же двигателями, а также дизельным объемом 2 литра с отдачей 150 «лошадей». При этом минимальная стоимость кроссовера составляет 2,017 млн рублей. Всего за полгода в России наладили производство кроссовера по полному циклу. Компания инвестировала 87,5 млн евро в модернизацию производства.