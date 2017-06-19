Mazda CX-3 получила 148-сильный мотор и улучшенный салон

В Нью-Йорке дебютировал доработанный компактный кроссовер Mazda CX-3. Несмотря на то, что в минувшем году паркетник неоднократно модернизировался, японские машиностроители снова совершенствовали его, и теперь он стал мощнее и комфортнее.

Салон кроссовера Mazda CX-3 доработан улученными материалами. Интерьер стал более комфортным для водителя. Подкапотное пространство паркетника занято все тем же двухлитровым агрегатом с четырьмя цилиндрами Skyactiv-G, однако он получил доработки, позволившие повысить его мощность до 148 лошадиных сил. Ранее производительность этого мотора составляла 146 л.с.

По словам разработчиков, кроссовер Mazda CX-3 после модернизации экономит больше горючего. Кроме того, агрегат автомобиля стал долговечнее. При этом японцы не назвали никаких цифр. Кроме того, они не сообщили, сколько будет стоить обновленный паркетник, при том, что начало его продаж запланировано на нынешнюю весну.