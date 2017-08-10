Составлен ТОП-5 внедорожников из 90-х, по которым скучают автомобилисты

Российские автомобильные журналисты решили вспомнить о внедорожниках, которые предлагались в 90-е годы ХХ века, но могли бы неплохо продаваться и сегодня. Правда, производителям пришлось бы серьёзно поработать над их экологичностью и безопасностью.

Внедорожник Nissan Patrol пропал с российского рынка относительно недавно, а способствовала этому внутренняя конкуренция с премиальным Infiniti QX80. Вместе с тем Patrol в последней генерации Y61 всё ещё можно купить в ОАЭ за 150 675 дирхамов (порядка 2 345 000 рублей).

В Эмиратах продаётся также Toyota Land Cruiser 70/80, который сходил с конвейера до 2008 года. Правда, модель предлагается только в кузове пикап за 141 750 дирхамов (2 205 000 рублей). Закрытый внедорожник доступен на австралийском рынке.

В 90-е угловатый Jeep Cherokee не пользовался особой популярностью, так как ему предпочитали Grand Cherokee. Эксперты уверены, что эта модель сегодня могла бы заполучить часть любителей Geländewagen.

Компания Hummer создала всего три товарных модели, среди которых стоит отметить Hummer H1. Такой автомобиль можно адаптировать под современные экостандарты, что доказал Арнольд Шварцнеггер. Помимо этого, Isuzu стоит задуматься о возрождении VehiCROSS, заполучившего несколько премий за необычный дизайн.