Россияне любят бюджетные универсалы не меньше, чем кроссоверы

В России бытует мнение, что универсалы утратили популярность, и теперь рынок страны завоевывают кроссоверы. С вторым утверждением сложно спорить, но второе, по мнению экспертов, не соответствует действительности.

Безусловно, универсалы начали терять спрос в России несколько лет назад. Можно вспомнить, как хорошо продавались «сараи» марки BMW третьей и пятой серий, однако постепенно они полностью исчезли из шоу-румов страны.

Таких примеров достаточно много, однако почему-то многие отказываются замечать отечественные машины. Так, в России успешно продается универсал LADA Largus. Если учесть, что он оказался восьмым в десятке самых продаваемых автомобилей в РФ по итогам минувшего года, то уже можно перестать думать, что «сараи» уступают кроссоверам.

Модель LADA Largus в минувшем году была реализована в количестве 33 601 экземпляра. По продажам этот автомобиль обошел LADA X-Ray и Renault Logan.

Стоит также вспомнить модель LADA Kalina. Она по итогам прошлого года была продана в России в количестве 19 989 единиц. При этом 16 674 машины реализованы в кузове универсал.

Далее вспоминаются прошлогодние продажи универсалов KIA cee’d SW, реализованных в РФ тиражом в 6 470 единиц. Американцы продали за отчетный год в России 4 718 универсалов Ford Focus.

Подытожить можно цифрами новой LADA Vesta SW. Машина разошлась по стране тиражом в 5 518 единиц за последние три месяца минувшего года. Результат может показаться маленьким, однако стоит помнить, что спрос на этот универсал в России постоянно растет.