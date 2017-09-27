Появилась информация о кроссовере Chery Tiggo 8

Китайская компания Chery раскрыла детали интерьера и информацию о технических характеристиках нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Ожидается, что модель дебютирует на рынке сразу после автосалона в Пекине, а в 2019 году не исключено появление кроссовера на российском рынке.

Новый Chery Tiggo 8 в плане габаритных размеров сопоставим с Skoda Kodiaq – длина китайской новинки составляет 4 700 сантиметров, ширина и высота достигают 1 860 мм и 1 746 мм соответственно, а колесная база растянулась до 2 7190 мм. Модель спроектирована на удлиненном модульном шасси T1X, которое лежит в основе Chery Tiggo 5X и Tiggo 7.

Стоит напомнить, что концепт Chery Exeed TX, представленный в минувшем году во Франкфурте, оснащался гибридным силовым агрегатом, но серийный Tiggo 8 получил знакомый 1,5-литровый бензиновый турбомотор отдачей в 147 лошадиных сил. Модель предложена с безальтернативным полным приводом и роботизированным вариатором с двумя сцеплениями.

Новый Chery Tiggo 8 получил довольно просторный салон, но всё же для пассажиров третьего ряда сидений выделено непропорционально мало места. В списке оснащения модели значатся большой мультимедийный центр с навигацией, штатная аудиосистема, климат-контроль, электронный стояночный тормоз и многое другое.