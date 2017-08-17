Водородный кроссовер Hyundai Nexo вышел на рынок

Компания Hyundai вывела на автомобильный рынок Южной Кореи новый водородный кроссовер Hyundai Nexo, первыми владельцами которого стали власти корейских городов Ульсане и Кванджу. Стоимость модели составляет 63 958 долларов, но клиенты благодаря государственным льготам могут купить автомобиль за 31 468 долларов (1 780 000 рублей).

Новый Hyundai Nexo был представлен летом минувшего года не специальном мероприятий в Сеуле и с тех пор автомобиль успели заказать 1 060 корейских клиентов. Разработчики отметили, что такой показатель свидетельствует об интересе корейцев к экологически чистому транспорту. Новинка позиционируется как более современный преемник водородного Hyundai Tucson.

В плане внешности Hyundai Nexo раскосой решеткой радиатора, а также агрессивной двухуровневой оптикой с новыми светодиодными «противотуманками». Модель построена на совершенно новой модульной платформе, которая позволила новинке стал длиннее и шире Hyundai Tucson.

Под капотом нового Hyundai Nexo скрывается полностью электрический мотор мощностью в 163 лошадиные силы при 394 Нм крутящего момента. Аккумулятор на водородных ячейках, по данным разработчиков, обеспечивает запас хода в 600 километров. В скором времени модель будет представлена и на автомобильном рынке Соединенных Штатов.