Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в апреле на автосалоне в Пекине

Китайская компания FAW готовится к официальной презентации нового флагманского кроссовера Besturn R9. Модель представят в рамках автошоу в Пекине уже в следующем месяце.

Несмотря на то, что официальная презентация FAW Besturn R9 состоится только в апреле, компания предоставила некоторую информацию о новинке. Кроссовер получил массивную решетку радиатора, светодиодное исполнение фар, которые также получили узкую форму, рейлинги и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В салоне Besturn R9 прослеживаются дизайнерские решения Xenia R7: передняя и приборная панели, система мультимедиа и трехспицевый руль.

Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 получил 1,2-литровый трубомотор с отдачей 143 «лошади». В паре будет предлагаться «механика» на пять скоростей или «автомат» на шесть. Кроссовер представлен только с передним приводом. О том, появится ли позднее полноприводное исполнение не известно.