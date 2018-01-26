В сети появилось видео с новым Toyota RAV4

Японская автомобилестроительная компания Toyota выложила в интернет видеоролик со своим новым кроссовером Toyota RAV4. Ролик разместили на страницах популярной сети Facebook.

При рассмотрении ролика стало ясно, что нет сомнений, что новый кроссовер будет подобен концепту Toyota FT-AC. Его представили в 2017 году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Отныне новый Toyota RAV4 разработают на современной модульной платформе TNGA.

Согласно инсайдерской информации, в подкапотном пространстве кроссовера появятся турбодвигатели и пересмотренная гибридная система, которая может заряжаться от бытовой электросети. Двигатель работает в тандеме с вариатором CVT и полным приводом.

В функциональном перечне нового Toyota RAV4 числится опция экстренного торможения, а в топовых вариантах исполнения появится полуавтономное вождение и адаптивный круиз-контроль. Новинку представят 28 марта 2018 года в Женеве.