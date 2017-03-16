Рамный внедорожник Foton Sauvana подешевел на 354 000 рублей

В России запускается спецпредложение, в рамках которого китайский рамный внедорожник Foton Sauvana можно будет приобрести в стране с экономией до 354 000 рублей. Акция затрагивает машины, выпущенные в 2016 году.

Рамный внедорожник Foton Sauvana добрался до авторынка России весной минувшего года. Невзирая на сравнительно невысокий ценник, и на тот факт, что автомобиль комплектуется не китайскими силовыми установками, спрос на него в РФ крайне низок, на что указывает статистика. Дилеры отчитались, что за март-декабрь минувшего года только 311 жителей страны остановили свой выбор на модели Sauvana.

Чтобы повысить интерес россиян к внедорожнику Foton Sauvana китайцы запустили в РФ спецпредложение. Распродажа касается «вездеходов» исключительно 2016 года сборки. Базовая версия автомобиля в версии Basic стоит 1 454 990 рублей. За машину 2018 года придется выложить 1 559 990 рублей. Стоимость топового внедорожника в сборке Premium составляет в России 1 704 990 рублей вместо 1 839 990 рублей.

Акция на Foton Sauvana действует также при льготах на его покупку. Так, по программе «трейд-ин» и при использовании «Зимнего пакета» можно купить внедорожник с дополнительной экономией в 160 000 рублей. То есть, стандартный «вездеход» можно приобрести за 1 294 990 рублей.