Rolls-Royce удивляет эксклюзивной моделью Wraith Luminary с уникальными спецэффектами

Ожидается выпуск всего 55-экземпляров коллекционной модели Rolls-Royce Luminary. Главной особенностью данной модели будет звездное небо из 1340 светодиодов ручной работы, на которое сборщики затратили более 20 часов. Помимо звездного неба, в салоне установлены светодиоды на боковых панелях, имитирующие звездопад.

Wraith Luminary является отражением духа бренда Rolls-Royce. Во всех его деталях видна прогрессивность, искусство ручной работы и не поддельная роскошь. Сотканная вручную, неповторимая ткань, состоящая из тонких стальных нитей, украшает внутреннюю часть дверей и подлокотник.

Передние сидения обиты ярко-рыжей кожей, а задние – антрацитной кожей. Такой контраст добавляет дизайну салона еще больший стиль. Внутренняя сторона дверей и панели машины отделаны дубом. На панелях также встроено 176 светодиодов, которые светятся подобно следу оставленному падающей звездой.

Каким будет мотор в эксклюзивном Rolls-Royce пока не сообщается, но вероятно в движение его будет приводить 6,6 литровый 12-цилиндровый движок с мощностью в 632 л.с., работающий в паре с восьмискоростным автоматом. Luminary разгоняется до первой сотни за 4, 5 секунды.

Цена Rolls-Royce Wraith Luminary пока не опубликована, но для примера стоимость обычного Wraith на данный момент составляет 19 – 25,5 млн рублей.