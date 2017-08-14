ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

Делегация во главе с зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) Олегом Бочкаревым посетила ПАО «АвтоВАЗ». В рамках визита стороны обсуждали вопросы выпуска транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями и электромобиля.

Члены ПАО «АвтоВАЗ» показали делегации ВПК сборочную линию модели LADA Kalina. Также гости побывали в выставочном зале ПАО «АвтоВАЗ», где им были представлены образы различной спецтехники.

Далее стороны обсудили вопросы автомобилей специального назначения. Участниками совещания стали представители федеральных министерств и Госдумы.

На мероприятии были затронуты такие темы как транспорт для людей с ограниченными физическими возможностями, а также электромобиль Zetta. Эта машина является одной из-за первых «зеленых» машин, разработанных в условиях современного автопрома. На совещании обсуждалась возможность ее выпуска на мощностях ПАО «АвтоВАЗ». Также рассматривалась возможность выпуска автомобилей марки LADA с ручным управлением.

В рамках совещания прозвучало предложение об организации сборки спецтехники для людей с ограниченными физическими возможностями на территории Самарской области. Стороны поддержали реализацию данного проекта.

На мероприятии также говорилось о выпуске спецмашин на базе автомобилей LADA для силовых структур. Военные ведомства заинтересованы в технике производства компании «ВАЗинтерсервис». Данная организация создает свою продукцию на основе продукции ПАО «АвтоВАЗ».