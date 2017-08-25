«АвтоВАЗ» отказался от выпуска шикарной LADA Vesta Signature

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» больше не будет серийно выпускать удлиненную LADA Vesta Signature. По мнению руководства компании, данное транспортное средство не имеет перспектив на рынке России. Об этом рассказали представители производителя.

Руководство ПАО «АвтоВАЗ» больше не видит экономически целесообразным удлиненный седан LADA Vesta Signature, и это является основной причиной отказа производителя от дальнейшего выпуска модели. Данная машина требует на предприятии много ручного труда, что делает ее дороже, что не выгодно в условиях отсутствия массового спроса на это транспортное средство.

Отечественные инженеры создали седан LADA Vesta Signature в 2015 году. Он на 250 миллиметров длиннее стандартной версии «Весты». Всего с конвейера сошло четыре единицы удлиненной модели. Одна из них является собственностью Николя Мора, главы компании «АвтоВАЗ». Второй экземпляр находится во владении бывшего президента российского автогиганта, Харальда Грюбеля.

Задний диван в седане LADA Vesta Signature сменили два отдельных кресла. Интерьер транспортного средства получил отделку кожей и алькантарой. В моторном отсеке машины находится 1,8-литровая установка тягой 122 лошадиных силы. Агрегат укомплектован роботизированной трансмиссией.