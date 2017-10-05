Обновленный Ford Explorer получил рублевый ценник

На российском автомобильном рынке стартовали продажи нового семиместного кроссовера Ford Explorer 2018 модельного года. Новинка в самом доступном варианте исполнения обойдется клиентам в 2 699 900 рублей, что на 150 000 рублей дешевле, чем модель до рестайлинга.

Новый Ford Explorer 2018 модельного года в плане внешности от дорестайлинговой версии модели отличается пересмотренной решеткой радиатора с хромированными акцентами, а также обновленной оптикой. Кроме того, автомобиль оснащается увеличенными бамперами. Модель предложена в двух вариантах исполнения, самый дорогой из которых обойдется в 3 142 000 рублей.

Под капотом нового кроссовера расположился знакомый мотор объёмом в 3,5-литра, который имеет мощность в 249 лошадиных сил. Ранее модель была предложена с аналогичным мотором с турбонаддувом, мощность которого составляет 340 «лошадок», но пока информации о такой установке нет.

Новый Ford Explorer 2018 в базовом варианте исполнения оснащается аудиосистемой с девятью динамиками, а также мультимедийным комплексом SYNC 3. Отмечается, что совершенно новое поколение модели дебютирует в начале 2019 года.