Ford разработал систему превращения обычного авто в сетевое

Американский автопроизводитель Ford продолжает предлагать клиентам новые технологии. В этот раз компания представила Pass SmartLink, который позволяет переоборудовать старые авто в сетевые с современными функциями.

Ранее Ford представили кепку для дальнобойщиков, которая не позволит заснуть за рулем. Теперь компания разработала специальное устройство, которое поможет владельцем старых моделей оснастить свои авто современными функциями.

Pass SmartLink подключается в стандартный порт OBD II и обеспечивает водителя доступом к 4G LTE Wi-Fi, контроллеру открывания дверей, информации о состоянии авто, а также отслеживанию ГНСС. Новое устройство Ford Pass SmartLink предназначено для авто 2010-2017 модельного года. Компания предлагает новую функцию за 16,99 долларов в месяц. Однако если автомобиль клиента был выпущен до 2010 года, устройство на него установить невозможно.