Nissan X-Trail лидирует на вторичном рынке среди других моделей

В феврале нынешнего года японский кроссовер Nissan X-Trail завоевал первенство на вторичном авторынке РФ среди иных моделей марки. Такими данными поделились специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ».

В феврале 2018 года продажи подержанного Nissan X-Trail достигли 2 274 единицы, что на 2,8% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Второе место досталось кроссоверу Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в 2 176 экземпляров (+10,3%). ТОП-3 замыкает Nissan Almera (1 693 штук, -9,5%).

В первой пятерке числятся Nissan Teana (1187 шт, -12%) и Nissan Primera (1082 шт, -8,5%). В ТОП-7 разместились Nissan Note (1072 шт, +12%) и Nissan Tiida (1071 ед, +0,6%). Раньше эксперты составили рейтинг интернет-продаж автомобилей с пробегом. Самым продаваемым авто стал Ford Focus, выпущенный в 2012 году, а его количество проданных авто составило 1045 единиц.