Nissan заменит батареи в старых электрокарах Leaf

Японский офис компании Nissan сообщает о том, что владельцы электрокаров Nissan Leaf прошлого поколения могут заменить использованный литий-ионный блок на новый. Отмечается, что такая услуга обойдется вдвое дешевле, чем покупка нового аккумулятора.

На страницах зарубежных автомобильных изданий появилась информация о том, что компания Nissan в Японии планирует принимать использованные батареи от электрокаров Nissan Leaf с последующей заменой на новые аккумуляторы. Так, владельцы электрокаров с литий-ионными блоками на 24 кВт/ч смогут получить новые батареи за 300 000 йен (примерно 160 000 рублей). Отмечается, что новая батарея не по программе замены стоит уже 650 000 йен (353 000 рублей).

Разработчики отметили, что прием использованных аккумуляторов стартует в мае нынешнего года, но на первом этапе программы будут заменены только аккумуляторы на 24 кВт/ч. В дальнейшем программа охватит и аккумуляторы ёмкостью в 30 и 40 кВт/ч. Стоимость замены пока не озвучивается, но новый аккумулятор на 40 кВт/ч стоит порядка 7 800 долларов (445 000 рублей).

Отмечается, что использованные аккумуляторы будут утилизированы на заводе 4R Energy Corporation в Намье, Япония. Предприятие основано компанией Nissan и японских энергетическим гигантом Sumitomo Corporation.