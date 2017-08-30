Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

Через пару дней дебютирует новый Ford Focus, и эксперты решили собрать пять факто об автомобиле. Данная машина ожидается во всем мире, в том числе и в России, ведь в РФ она состоит в списке бестселлеров среди иномарок.

Новый Ford Focus вдохновлен моделью Fiesta. Эти автомобили во многом похожи, на что обратили внимание фотошпионы. При этом, сходства у машин имеются и внешние, и внутренние.

Новый Ford Focus полюбит вся семья. Дело в том, что автомобиль стал длиннее на 5 сантиметров, и в большей степени они использованы для расширения пространства задней части салона.

Новый Ford Focus получит больше мощности. Для автомобиля предусмотрен литровый Ecoboost с нагнетателем тягой 100 л.с. До России он вряд ли доберется, ведь отечественный потребитель приноровился к 1,6-литровому «атмосфернику». В модификации ST новинка будет оснащаться 280-сильной установкой. Все моторы машины комплектуются МКПП и АКПП.

Новый Ford Focus станет кроссовером. Имеется в виду комплектация Active, сейчас предусмотренная для модели Fiesta. Ожидается, что «Фокус» тоже получит такую версию.

Новый Ford Focus станет супергибридом. В таком виде автомобиль появится в продаже чере 2-3 года. Инсайдеры утверждают, что машина будет оснащаться комбинированной установкой с 48-вольтовой бортовой сетью и встроенным в трансмиссию стартер-генератором. Производительность агрегата составит более 400 л.с.