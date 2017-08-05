Zotye намерены начать продажи «клона» Porsche Macan в России

Представители китайской марки Zotye сообщили, что компания намерена начать реализацию нового кроссовера Zotye SR9 в России. Новинка на 85% является «клоном» премиального Porsche Macan.

В ноябре в Китае начали продажи обновленного кроссовера Zotye SR9, который успел завоевать большое количество клиентов. Модель доступна за 108 тысяч юаней, что по актуальному курсу валют соответствует 3,5 млн рублей.

Моторная линейка «клона» Porsche Macan представлена двумя двигателями: 2-литровм с производительностью 190 «лошадей» и 1,8-литровый Mitsubishi с отдачей 177 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают механическую КПП на пять скоростей или шестискоростной вариатор. Zotye SR9 представлен только в переднеприводном исполнении.

Помимо стандартных функций в списке оснащения кроссовера Zotye SR9 числится электронный ручной тормоз, комплекс мультимедиа, безключевой доступ в авто и электрическая дверь багажника. Сообщается, что помимо «клона» Porsche Macan в России намерены начать реализацию еще трех моделей – Zotye T300, T500 и T700.