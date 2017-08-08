Mini может показать в Нью-Йорке новый электрокар

Британский бренд Mini, принадлежащий компании BMW Group, опубликовал тизерное видео загадочной новинки, которая готовится к дебюту на автосалоне в Нью-Йорке. Эксперты уверены, что речь идёт о полностью электрической модели, которая может быть как концептом, так и серийным электрокаром.

Прежде всего стоит отметить, что на видеоролике изображен не новый хэтчбек бренда, а классический Mini Cooper, окрашенный в красный цвет кузова и имеющий белые гоночные полосы на капоте. Кроме того, модель оснащается набором дополнительных фар спереди, что является отсылкой к раллийным болидам Mini.

Наряду с этим эксперты остановили видеоролик в определенном месте и заметили, что автомобиль оснащается новым зеленоватым логотипом Mini, который предназначен для полностью электрических новинок.

Ранее полностью электрические хэтчбеки Mini уже были замечены на дорожных тестах, поэтому нельзя исключать, что британская марка покажет в Нью-Йорке готовый к серийному производству электрокар. Также нельзя исключать дебюта электрического концепта, ориентированного на раллийные заезды. Напомним, что ранее представители Mini сообщали, что США станет главным для бренда рынком сбыта электрокаров.