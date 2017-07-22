Lynk&Co представит новый кроссовер для Европы

Китайская автомобилестроительная компания Lynk&Co, контролируемая Geely, на особом мероприятии в Амстердаме показала новый кроссовер 02 для европейских автолюбителей. Сборку машины наладят на автозаводе Volvo в бельгийском Генти.

За клиентов новинка поборется с Mercedes-Benz GLA и Audi Q2. На европейский авторынок Lynk&Co 02 выйдет в 2020 году.

Новый автомобиль разработали на переднеприводной архитектуре CMA, на которой построен Volvo XC40. Машина получила еще и гибридный агрегат, состоящий из 3-цидлиндрового турбированного бензинового двигателя, электромотора и набором аккумуляторов. Установка работает в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Дальность хода на электротяге достигает 50 км. Вероятно до 2020 года китайские разработчики представят полностью электрическую версию с дальностью хода до 600 км без подзарядки.