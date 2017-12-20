Новый седан Honda Insight стал разновидностью Civic

В глобальной сети озвучены подробности нового гибридного седана Honda Insight, ставшего в некотором смысле разновидностью модели Civic. Гибридная машина дебютирует в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке.

В США представят уже третью генерацию модели Honda Insight. Первые два поколения машины оказались безуспешными. В 2014 году японцы решили повременить с выпуском следующей версии хэтчбека, чтобы переосмыслить его.

В итоге, хэтчбек превратился в седан, и теперь Honda Insight больше смахивает на разновидность модели Civic, которая в нынешнем поколении представлена без гибридной модификации. Оба автомобиля основаны на одной платформе, имею сходства в силуэте, и одинаковую колесную базу.

Для нового гибридного седана Honda Insight предусмотрен современный функционал. В самой дорогой версии машина будет оснащаться передними креслами с электроприводом, люком, информационно-развлекательным комплексом с 8-дюймовым тачскрином, системами курсовой устойчивости, автоматического торможения, отслеживания дорожных знаков, и многим другим.

Движущей силой нового Honda Insight являются ДВС и два электромотора. Гибридный агрегат выдает мощность 153 л.с. На электрической тяге машина может проехать всего милю. Расход топлива составляет 4,3 литра на 100 километров пути.

Американские продажи нового седана Honda Insight начнутся будущим летом. Автомобиль будет собираться в штате Луизиана, США.