Названа дата премьеры самого быстрого кроссовера Jaguar

Британские машиностроители озвучили дату дебюта спортивной модификации кроссовера Jaguar F-Pace, в названии которого появится приставка SVR. Также разработчики рассказали о некоторых характеристиках автомобиля.

28 марта в Нью-Йорке откроется автомобильная выставка, на которой дебютирует кроссовер Jaguar F-Pace SVR. Стоимость машины составит 49 075 долларов. Новинка будет конкурировать с Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.

Согласно слухам, самый быстрый кроссовер в истории марки Jaguar будет оснащаться пятилитровым бензиновым агрегатом V8. Его производительность составит 575 лошадиных сил. Первую «сотню» вседорожник будет набирать за 4 секунды. Прототип модели Jaguar F-Pace SVR уже несколько раз попадался фотошпионам, когда проходил дорожные тесты. Автомобиль получит агрессивную внешность, большие воздухозаборники, массивные колесные диски и спойлер.

Продажи кроссовера Jaguar F-Pace начались в России летом 2016 года. Транспортное средство предлагается в РФ в версиях Pure, Prestige, Portfolio, R-Sport и S. Основой для машины послужила платформа IQ [Al]. Для всех комплектаций модели предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на обе оси.