Подержанный внедорожник Lexus LX 470 оценили в 1,5 раза дороже нового

Согласно данным американских СМИ, на сайте eBay появилось объявление о продаже уникального внедорожника Lexus LX 470 2001 года выпуска, который сохранился в безупречном состоянии. Отмечается, что владелец автомобиля планирует выручить за модель как минимум 129 000 долларов (примерно 7 353 000 рублей), что сразу в 1,5 больше цены на новый SUV 2018 модельного года.

По словам автора объявления, внедорожник Lexus LX 470 находится в правоходном для 17-летнего возраста состоянии, а на передней панели даже сохранилась защитная пленка. Вся электроника из списка оснащения полностью функциональна, а обивка салона не вызывает нареканий.

В октябре 2017 года автомобиль прошел тщательный технический осмотр, но никаких полом выявлено не было. Кроме того, внедорожник никогда не ремонтировался и не участвовал в дорожных авариях.

В 2001 году предложенный для покупки Lexus LX 470 угнали со склада дилерского центра, а уже в 2010 году гараж с ворованными автомобилями был найден и распродан. Примечательно, что новый внедорожник Lexus LX 470 актуального поколения стоит 85 380 долларов, что эквивалентно 4 900 000 рублей.