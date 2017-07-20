Ford разработал технологию поиска свободного места на парковке

Американские машиностроители нашли способ упрощения поиска места для парковки автомобиля. Для этого инженеры компании Ford разработали новую технологию, которую они уже успешно опробовали.

Исследования компании Ford показали, что среднестатистический автомобилист тратит в год порядка 24 часов на то, чтобы найти место для парковки. Накануне в английском городке Милтон-Кинс состоялись испытания технологии, которая может помочь экономить людям время.

Новая технология компании Ford способна собирать информацию о занятости стоянок, опираясь на данные от парковочных сенсоров машин. Система названа Collaborative Parking. В будущем такая технология сможет синхронизировать автомобили между собой, дабы те обменивались информацией, которая позволит им «знать», где припарковаться.

Специалисты подразделения Ford Automated Driving Europe отметили, что осознали, насколько нервным может быть процесс поиска места для парковки, после чего было принято решение искать выход из ситуации. На технологию Collaborative Parking возлагаются большие надежды, однако американцы не спешат с озвучиванием сроков ее появления на массовом рынке.