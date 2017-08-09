Daimler и BYD начали продажи электрокара Denza 500 в Китае

На рынке Китая появился электрокар Denza 500. Транспортное средство является детищем немецкого концерна Daimler и китайской компании BYD. Выпуск новинки налажен на предприятии Shenzhen Denza New Energy Automotive.

Электрокара Denza 500 способен без подзарядки проехать 500 километров. Основой для машины послужила платформа Mercedes-Benz B-Class первой генерации. При габаритах в 4672х1850х1642 автомобиль имеет колесную базу размером 2880 мм.

Силовая линейка электрокара Denza 500 представлена двумя моторами, производительность которых составляет 117 и 184 лошадиных сил. При этом двигатели комплектуются безальтернативным батарейным блоком на 70 киловатт-часов. До «сотни» машина разгоняется за 14 и 10,5 секунды соответственно. Порог скорости хэтчбека обозначен на отметке в 150 километров в час.

Электрокар Denza 500 в зависимости от версии может оснащаться светодиодными фарами, климатической установкой на две зоны, подогреваемыми передними креслами, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым тачскрином. Также для автомобиля предусмотрен кожаный салон. В Китае новинка продается по цене от 298 800 юаней (2,7 миллиона рублей).

Концерн Daimler AG не только выпускает с китайцами электрокары для их рынка, но и вместе с BMW Group, Volkswagen и Ford проектирует собственную сеть зарядных станций Ionity, которых будет около 400. Они появятся до 2020 года.