Новый Range Rover Sport выйдет в модификации SVR

В прошлом году британская машиностроительная компания Land Rover обновила свои флагманские внедорожники Range Rover и Range Rover Sport. Их представили в России совсем недавно в одном из автоцентров.

На сегодняшний день конструкторы подразделения SVO Land Rover трудятся над разработкой новой модификации Range Rover с названием SVR. Согласно инсайдерской информации, ключевыми целями инженеров выступает снижение массы авто и повышение его мощности. Вероятно, обновленный вариант лишится пассажирских кресел заднего ряда. На машину хотят внедрить тормоза, выполненные из углеродной керамики, что даст возможность уменьшить вес новинки на 24 кг.

В моторном отсеке стандартного исполнения Range Rover Sport SVR разместится 8-цилиндровый 5-литровый агрегат с отдачей 575 лошадиных сил. До первой «сотни» машина берет разгон за 4,5 секунды при предельной скорости в 280 км/ч.