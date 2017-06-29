Гибридный Porsche 911 появится не ранее 2022 года

Немецкая премиальная машиностроительная компания Porsche, контролируемая немецким автоконцерном Volkswagen, представит гибридную версию своего Porsche 911 не ранее 2022 года. Об этом сообщил глава люксового именитого бренда Оливер Блюм на ежегодной конференции с участием журналистов специализированных порталов.

Топ-менеджер подчеркнул, что инженеры уже давно трудятся над моделью, оснащенной гибридной силовой установкой. Но из-за того, что современные батареи, внедряемые в гибридное транспортное средство не соответствовали ожиданиям автопроизводителей, с запуском в серию гибридного Porsche 911 пришлось повременить.

Как сообщил Блюм, по этой причине выход гибридной новинки состоится не раньше 2022 года. Также топ-менеджер заявил, что полностью электрический автомобиль Porsche 911 не будет создаваться.