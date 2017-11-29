Lincoln Continental нового поколения оснастят откидными дверями

Эксперты проинформировали, что в обозримом будущем премиальный американский седан Lincoln Continental нового поколения будет оборудован задними откидными дверьми. Об этом заявили в Лас-Вегасе на заседании Национальной ассоциации автомобильных дилеров.

Также данные сведения подтвердили в пресс-центре Lincoln. Отмечается, что в семействе Lincoln седану Continental отводится наиболее значимое место, но пока не сообщили, какой автомобиль будет в перспективе.

Следует подчеркнуть, что в последние годы аналитики и профильные порталы говорят, что седаны, независимо от брендов, начали терять свою востребованность, и возможно скоро прекратится их выпуск. Потому откидные двери, внедренные в седан Lincoln Continental, могут стать маркетинговым решением, призванным увеличить сбыт авто. Отмечается, что реализация люксовых седанов Lincoln Continental сократилась на 30% в феврале текущего года.