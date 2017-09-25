Первым электромобилем Bentley станет купе

Руководитель дизайнерского подразделения британской машиностроительной компании Bentley Штефан Зилафф заявил, что в компании первым электрокаром станет кроссовер. Первый электрокар получит сочетание элегантности и спортивности.

ТОП-менеджер британской премиальной марки отмечает, что в таком авто будет больше двух мест, вероятно даже четыре и пять. При этом Зилафф от метил, что не стиот забывать и о багажном отсеке, где будет обширно пространство для перевозки грузив.

Согласно инсайдерской информации, новый электрический кроссовер получит наименование Bentley Barnato в честь британского пилота Джоэла Вулфа Барнато. В соответствии с поступившими сведениями, электрическое 4-дверное купе разработают с использованием архитектуры Porsche Mission E, на котором также была построена новая Audi E-Tron.