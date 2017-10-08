В Благовещенске запечатлен «Хаммер» из фильма «Брат 2»

Социальные сети активно обсуждают «Хаммер», запечатленный в Благовещенске. Пользователи интернета считают, что по городу ездит легендарный внедорожник из фильма «Брат 2». По данным некоторых источников, автомобиль действительно снимался в отечественной киноленте.

Один из жителей Благовещенска опубликовал в своем фотоблоге в Instagram снимки с «Хаммером». Далее эти кадры перепубликовал несколько местных групп в социальных сетях. Нашелся пользователь, который заявил, что горожанин запечатлел автомобиль из фильма «Брат 2», и в доказательство этого показал видеоролик.

Действительно, у машин на фото в Благовещенске и в видеоролике одинаковые номерные знаки. Однако не все согласились поверить в то, что машина, запечатленная в городе, действительно снималась в фильме «Брат 2», так как посчитали, что «номера ничего не значат», и что «можно сделать дубликаты».

В комментариях к фотографиям с «Хаммером» также говорится, что его владельцем является сотрудник одной из амурских компаний. Местные издания решили связаться с организацией, в которой подтвердили, что автомобиль снимался в фильме «Брат 2».