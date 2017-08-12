Эксперты исследовали февральские интернет-продажи

Эксперты провели анализ объявлений о продаже автомобилей, выпущенных в период с 2008 по 2017 годы, на сайте DROM.ru, обнародованных за февраль текущего года. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Больше всего опубликовали объявлений о продаже машин 2008 года - их число достигло 29 700 штук, а их доля равна 17,1%. Затем в перечне расположились авто 2012 года (29 300 объявлений, 16,8%). Цена на авто 2008-2017 года обычно варьируется от 300 000 до 600 000 рублей. За такую сумму автолюбители продают свои машины (доля в 36,5%). Долю в 27,2% получили транспортные средства от 600 000 до 1 000 000 рублей (47 300 ед).

В списке моделей лидирует Ford Focus 2012 года выпуска (1 045 объявлений). Второе место досталось LADA Priora 2011 (953 шт.). ТОП-3 закрывает отечественная LADA Priora 2012 (908 ед).