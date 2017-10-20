Toyota Avensis может покинуть авторынок Европы

Известная японская машиностроительная компания Toyota прекратила британское производство седана и универсала Toyota Avensis. Причиной снятия модели с продаж выступает уменьшение её востребованности на рынке.

Как сообщают обозреватели специализированных изданий, в настоящее время будущее авто покрыто завесой тайны. Сейчас нет информации относительно появления преемника модели, но автопроизводитель изучает различные варианты.

Согласно информации, полученной от инсайдерских источников, на европейский авторынок может приехать новый Toyota Corolla, который должен прийти на смену Toyota Avensis. Еще руководство Toyota намерено к концу текущего года прекратить реализацию автомобилей, работающих на дизельном топливе. Вместо этого компания начнет производство гибридных транспортных средств.