Новое поколение Subaru Forester рассекретили на официальных фото

До официальной презентации кроссовера Subaru Forester нового поколения осталось пару дней, однако его визуализации уже сейчас можно увидеть в интернете. Основой для автомобиля стало инновационное шасси GP, на котором построены флагман Ascent и последняя Impreza.

Пропорциями новый Subaru Forester практически не отличается от своего предшественника. Машину оснастили головной оптикой в духе Outback. Автомобиль остался при узнаваемой радиаторной решетке, однако его бамперы пересмотрены. Также машина получила иные блоки противотуманных фар и С-образные осветители на корме.

Силовую линейку нового Subaru Forester пополнит двухлитровая FB20 с технологией Mild Hybrid. Она состоит из стартер-генератора и высокоэффективных аккумуляторов. Также для вседорожника предусмотрена 2,5-литровая установка FB25, производительность которой составляет 175 лошадиных сил.

Кроссовер Subaru Forester нового поколения станет безопаснее благодаря системе EyeSight. Она позволит автомобилю отслеживать слепые зоны, удерживаться в полосе движения, предотвращать столкновения. Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, автоматический дальний свет, датчики давления в шинах.

Актуальный Subaru Forester продается в России с агрегатами объемом 2.0 и 2,5 литра тягой 150 и 171 л.с. соответственно, а также с двухлитровым 241-сильным мотором. Все агрегаты комплектуются 6-МКПП или вариатором Lineartronic CVT. Стоимость машины составляет от 1 659 000 рублей.