Chevrolet Corvette ZR1 получил впечатляющий показатель разгона

На страницах американских автомобильных порталов появились свежие подробности о новом суперкаре Chevrolet Corvette ZR1. Отмечается, что модель получит впечатляющий показатель разгона до первой «сотни» - отметка на спидометре появится уже через 2,85 секунды.

СМИ сообщают, что новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1 сможет разогнаться до первых 100 километров в час всего за 2,85 секунды. Кроме того, отметка о прохождении 160 километров в час появился на спидометре уже через шесть секунд.

Что касается дрэговой дистанции в четверть мили (примерно 400 метров), то данное расстояние новый суперкар проходит всего за шесть секунд со скоростью в 217 километров в час. Данные показатели были подтверждены первыми владельцами Chevrolet Corvette ZR1 во время заездов на треке.

Стоит напомнить, что новый Chevrolet Corvette ZR1 является самым экстремальным суперкаром линейки Corvette. Модель оснащается 6.2-литровым бензиновым мотором V8 с турбонаддувом, который способен генерировать 755 лошадиных сил при 969 Нм крутящего момента. На выбор клиентам предложен как «автомат», так и механическая трансмиссия. Минимальный ценник на новинку стартует с отметки в 85 000 долларов (4 845 000 рублей), а за «топовый» комплект придётся выложить уже 156 000 долларов (8 892 000 рублей).