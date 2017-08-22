Начались продажи бюджетного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

В дилерских центрах китайской марки Dongfeng появился рестайлинговый пикап Rich, который позаимствовал шасси у Nissan Navara 1998 года. Новинка получила «посвежевший» дизайн и модернизированные двигатели, при этом её стоимость немного выросла по сравнению с предшественником.

Dongfeng Rich 2018 модельного года примечателен модернизированными бамперами, иной решёткой радиатора и обновлёнными фарами. В салоне можно заметить больше изменений, включая трёхспицевый руль, другой блок управления климатической системой, круглые дефлекторы вентиляции, увеличенный экран приборной панели, мультимедийный центр с тачскрином на семь дюймов и переднюю панель, выполненную в двух тонах.

Габариты пикапа остались неизменными: 5080х1820х1725 мм, колёсная база достигает 3 050 мм, а дорожный просвет – 215 мм. Обновленный Dongfeng Rich доступен с доработанным 2,5-литровым «турбодизелем», генерирующим 140 лошадиных сил. Также автомобиль может оснащаться 139-сильным бензиновым двигателем объёмом 2,4 литра.

Дизельный агрегат сочетается 6-диапазонной МКПП, а бензиновый – с «механикой» на пять скоростей. Для пикапа предусмотрен не только задний, но и полный привод. Стоимость нового Dongfeng Rich 2018 в Поднебесной начинается от 85 800 юаней, что эквивалентно порядка 774 000 рублей.