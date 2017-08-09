Кроссовер Hawtai Laville на базе Hyundai ix35 приедет в РФ в апреле

Китайский бренд Hawtai намерен начать в России продажи нового кроссовера Laville. Модель, сконструированная на платформе Hyundai ix35 первого поколения, приедет к дилерам уже в апреле.

Презентация Hawtai (HTM) Laville состоялась еще в 2014 году на автосалоне в Москве. Модель получила ОТТС для российского рынка еще в октябре, а в продажу должна была поступить в конце 2017 года. Тем не менее, кроссовер так и не добрался до российских покупателей, а причины такой задержки китайцы не раскрывают.

Hawtai Laville будет собираться на предприятии Derways в Черкесске. О кроссовере известно, что он будет приводиться в движение 1,5-литровым турбодвижком, выдающим 145 "лошадок", а в качестве трансмиссии с ним будет трудиться 6-диапазонная "механика" или же "автомат" на 6 передач.

Китайский автомобиль имеет длину 4 426 мм, ширина составляет 1 862 мм, а высота равна 1 709 мм. В салоне покупателей порадует кондиционер, мультимедийная система и кресла с подогревом. Также кроссовер обустроят датчиками парковки, системой контроля давления в шинах, круговым обзором и многим другим. Ранее на сайте появилась информация о стоимости Hawtai Laville. Тогда кроссовер оценили в 999 800 рублей, но позже ценник был удален.