Под сугробами Казани обнаружили «автомобиль-подснежник»

Хотя в нынешнем году весна не спешит вступать в свои права, понемногу снег начинает таять. Оказалось, что в Казани под огромным сугробом на обочине скрывался белый лимузин, оставленный неизвестным.

Заброшенную роскошную машину жители столицы Татарстана заметили в Советском районе на улице Юлиуса Фучика, после чего фотографии автомобиля распространились по интернету. Пользователи социальных сетей окрестили лимузин «подснежником». К сожалению, пока неизвестно, кому принадлежит автомобиль.

Отметим, что познакомиться со странным богачом хотели бы не только интернет-пользователи, но и администрация района, поскольку брошенные машины мешают уборке снега и препятствуют движению пешеходов и других автомобилей. Вместе с тем не исключено, что лимузин завалила снегоуборочная техника, после чего владелец не смог его найти.

Проблема машин-подснежников существует во многих российских городах. Так, в Ярославле глава администраций Кировского и Ленинского районов ещё в начале марта заявила, что коммунальные приступили к поиску и эвакуации подобных авто.