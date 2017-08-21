Составлен ТОП-5 авто с пробегом по цене до 200 000 рублей вместо LADA

Располагая небольшой суммой, автолюбителю всегда непросто найти достойную машину с пробегом, особенно если хочется приобрести иномарку, а не детище компании «АвтоВАЗ». Эксперты назвали пять самых выгодных предложений на вторичном авторынке с ценником до 200 000 рублей.

Пятое место занял Hyundai Accent, известный надёжностью и дешевыми запчастями. Правда, среди старых автомобилей встречаются проблемы с лакокрасочным покрытием, поэтому при покупке такой модели на «вторичке» стоит внимательнее присмотреться к кузову.

За 200 000 рублей с трудом, но всё-таки можно найти Ford Focus первого поколения, который порадует комфортом. Вместе с тем цены на детали к такому автомобилю «кусаются». Третье место разделили Audi 80 и Passat-B3, которые получили славу «неубиваемых» машин.

На второй строчке оказалась Honda Civic, причём именно японского производства, поскольку отыскать запчасти на «американца» будет непросто. Однако стоит помнить, что старый Civic – далеко не самый бюджетный в плане обслуживания автомобиль.

Возглавляет ТОП-5 подержанный иномарок по цене до 200 000 рублей Toyota Corolla, хотя за эти деньги можно будет найти только модель в 100-м кузове. Как правило, у таких авто пробег превышает 300 000-400 000 км. Зато эта машина надёжная и недорогая в обслуживании.