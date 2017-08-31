Mercedes представил на видео ТОП-5 передовых технологий компании

Компания Mercedes-Benz разместила на YouTube видеозапись, в которой рассказывается о пяти современных технологиях, которые автопроизводитель показывал на прототипах, а теперь собирается применить их на товарных машинах.

Пятую строчку заполучила система car-to-x, обеспечивающая постоянное подключение автомобиля к интернету. Такая функция была продемонстрирована на концептуальном Mercedes-Benz F125. В перспективе она поможет водителям передавать друг другу сообщения о дорожных условиях.

Четвертое место заняла стеклянная крыша, которая при подаче тока на неё становится непрозрачной. Такого эффекта немецкие инженеры смогли добиться, нанеся на стекло жидкокристаллическое напыление. Впервые подобной опцией оснастили Mercedes-Benz F 200.

Далее расположилась инфракрасная оптика, обеспечивающая ночное видение. Такие фары получил Mercedes-Benz F 500. Система предварительной безопасности, которая сигнализирует об опасностях и блокирует перед ударом тормоза, разместилась на второй позиции.

Первое место в компании отдали круиз-контролю Distronic Plus от прототипа F 800. Набор стереокамер и радиолокация позволяют машине двигаться на безопасной скорости и на достаточном расстоянии от других участников дорожного движения.