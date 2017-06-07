Новый седан Peugeot 508 получит «горячую» версию GTi

Французская компания Peugeot планирует выпустить «заряженную» версию среднеразмерного седана Peugeot 508. Ожидается, что более производительная модель получит приставку GTi и дебютирует на одном из международных автосалонов осенью 2018 года.

Стандартная версия седана Peugeot 508 дебютировала в начале марта нынешнего года на международном мотор-шоу в Женеве. Модель оснащается бензиновыми моторами мощностью от 130 до 225 лошадиных сил, а продажи французской новинки начнутся в сентябре нынешнего года. Наряду с этим Лорен Бланше, вице-президент Peugeot по развитию модельной линейки, анонсировал появления и более производительной модели с приставкой GTi.

Новый Peugeot 508 GTi, по данным разработчиков, не получит совершенного новый двигатель – модель будет приводиться в движение 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP, который генерирует 270 лошадиных сил. Аналогичная установка приводит в движение «горячий» хэтчбек Peugeot 308 GTi.

В PSA Group отметили, что основным конкурентом Peugeot 508 GTi станет новый лифтбэк Volkswagen Arteon, «топовая» версия которого оснащена 2,0-литровым мотором TSI отдачей в 290 «лошадок». Кроме того, в конце 2018 года состоится премьера плагин-гибридной версии Peugeot 508 GTi.