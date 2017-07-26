Volvo готовит для рынка США новинки XC40 и V60

Шведские машиностроители готовят для американского рынка две новинки марки Volvo, с которыми общественность познакомится в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке, открытие которой запланировано на 30 марта. Оба транспортных средства получат стильную внешность, современную электронику и передовые решения безопасности.

Речь идет о Volvo XC40 и V60. И кроссовер и универсал позиционируются шведами как автомобили 2019 модельного года. На данный момент разработчики не озвучивают какие-либо подробности новинок для американского рынка.

Шведы недавно показывали презентационные видео, в которых можно было заметить, что кроссовер Volvo XC40 получил кожаный салон, различные элементы декора на дверях. Мультимедийная система автомобиля получит металлическую вставку. Также машина получила красивые колесные диски.

Моторный отсек кроссовера Volvo XC40 занимает четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, производительность которого составляет 248 лошадиных сил. Двигатель комплектуется восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.