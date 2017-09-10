Новый Suzuki Grand Vitara появится на российском рынке в 2020-2021 годах

Разработчики из компании Suzuki сообщили о том, что новое поколение популярного внедорожника Suzuki Grand Vitara дебютирует уже в 2020 или 2021 году. Отмечается, что кроссовер обязательно появится и на российском автомобильном рынке.

Такаяюки Хасегава, заместитель главы российского подразделения Suzuki, во время общения с прессой отметил, что Suzuki Grand Vitara новой генерации обязательно появился в РФ, но раскрывать подробности об автомобиле топ-менеджер отказался. Стоит отметить, что модель актуальной генерации реализовывалась в российских дилерских центрах до 2016 года и оснащалась бензиновыми моторами объёмом в 1,6, 2,0 и 2,4 литра.

Согласно инсайдерским данным, новый Suzuki Grand Vitara будет построен на базе производственной платформы, которая лежит в основе городского кроссовера Suzuki Vitara. Данный шаг позволит снизить массу модели, но скажется на внедорожных характеристиках автомобиля.

В 2019 году компания Suzuki планирует вывести сразу несколько новинок на российский рынок, но при этом разработчики не спешат раскрывать детальную информацию о моделях. Ранее в офисе Suzuki анонсировали появление в РФ нового Suzuki Jimny, мировая премьера которого состоится в 2018 году.