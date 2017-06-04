Стартап XEV за три дня «напечатал» на 3D-принтере бюджетный электрокар

Китайским стартапом X Electrical Vehicle (XEV) анонсирован серийный выпуск бюджетного электрокара под названием LSEV. Машина особенна тем, что изготавливается при помощи 3D-принтера. Автомобиль дебютирует на апрельском мотор-шоу в Пекине. Производство новинки начнется в следующем году.

Электрокар LSEV почти полностью изготавливается на 3D-принтере. Данная технология не используется при производстве шасси, стекол, шин и силового агрегата автомобиля. Материал для «печати» машины специалисты стартапа XEV создавали в сотрудничестве с инженерами шанхайской фирмы Polymaker.

Бампер, крыша, двери и приборная панель электрокара LSEV изготавливаются на 3D-принтере за 4, 5, 8 и 10 часов соответственно. На производство «пробного» автомобиля ушло 3 дня.

Электрокар LSEV может проехать без подзарядки 150 километров. Порог скорости транспортного средства обозначен на отметке в 70 километров в час. Масса автомобиля составляет 450 килограммов.

Конвейер для производства электрокара LSEV организуют в Китае. Стоимость машины составит порядка 60 000 юаней (9 500 долларов). По словам разработчиков, собрано уже 7 000 заявок на автомобиль. Среди заказчиков числятся почтовые, курьерские службы и разнообразные компании.

Изначально китайцы планирую выпускать до полутысячи электрокаров LSEV в год, но к 2024 году процесс производства машины значительно ускорится. При этом стоимость автомобиля снизят вдвое.