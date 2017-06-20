В интернет попали рендеры нового седана Lincoln Sentinel

В интернете обнародовали рендерные изображения премиальной модели Lincoln Sentinel, которая может сменить в линейке Lincoln Continental. Свою визуализацию флагманской модели презентовали независимые художники.

Седан Lincoln Sentinel получил длину в 5 540 мм, в нем сочетаются футуристическое оформление и семейные очертания бывших авто Lincoln. При просмотре рендеров становится ясно, что машина подобна прототипу Renault Initiale, позже ставшему Vel Statis.

Вероятно, в моторном отсеке новинки разместится 12-цилиндровый агрегат. Остальные технические и динамические параметры пока держатся в секрете. Общий вес машины достигает меньше 2 000 кг.

Отмечается, что концептуальный Lincoln Sentinel привезли в Детройт в 1995 году, после чего его передали в автомобильный музей в штате Южная Каролина. В 2009 году авто отдали в частные руки.