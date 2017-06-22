Audi избавится от суперкара R8

Автомобильные СМИ некоторое время назад начали обсуждать отказ немецких машиностроителей от выпуска суперкара Audi R8. Теперь эта информация получила подтверждение, о чем сообщает портал «ВладТайм».

На недавнем мотор-шоу в Женеве Петер Мертенс, глава Audi по развитию, сообщил, что производитель откажется от суперкара R8, когда завершится жизненный цикл его текущей генерации. При этом от топ-менеджера прозвучало неуверенное «да», когда журналисты спросили у него, появится ли следующее поколение экстремальной модели. Кроме того, господин Мертенс пообещал машине «долгую жизнь», но не уточнил сроки.

Нынешний суперкар Audi R8 появился в 2015 году, и он еще не претерпел ни одного рестайлинга. При этом, недавно фотошпионы запечатлели автомобиль в обновленном виде, когда он проходил испытания. Специалисты отмечают, что Audi R8 является «гибким» спорткаром, так как он может иметь множество вариаций. Так, в минувшем году немцы представили заднеприводный R8 V10 RWS, а судя по слухам, через некоторое время будет выпущен «начальный» R8, который, скорее всего, получит мотор V6 2.9.

Также есть мнение, согласно которому суперкар Audi R8 могут превратить в гибридный автомобиль или даже в полноценный электрокар, однако в последнем, вероятно, нет смысла, ведь у немцев «есть» хэтчбек e-tron GT, который пока существует только на бумаге, но тизер его уже показали, а значит, машине дали «зеленый свет».