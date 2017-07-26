Поляки добавили брутальности пикапу Mercedes-Benz X-Class

В глобальной сети представлена брутальная модификация немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class. Она является детищем польского тюнинг-ателье Carlex Design.

Пикап Mercedes-Benz X-Class, доработанные польскими мастерами, назван Exy. Автомобиль разработан в версиях Urban и Off-Road. Машина выйдет на рынок лимитированным тиражом, по 999 экземпляров каждой комплектации.

В исполнении Urban пикап Mercedes-Benz X-Class Exy особенен заниженной подвеской, аэродинамическим обвесом с углепластиковыми элементами, спортивными креслами Recaro и крышкой грузовой платформы. Отделка интерьера машины выполнена карбоном и красной кожей. Автомобиль поставлен на 22-дюймовые колесные диски.

Внедорожный Mercedes-Benz X-Class Exy Off-Road обзавелся дополнительными осветителями на крыше, расширенными колесными арками из пластика, лебедкой. Пороги и моторный отсек автомобиля получили стальную защиту. Кроме того, у пикапа завышен клиренс. Стоимость новинок пока не озвучивается.

В серийном исполнении пикап Mercedes-Benz X-Class предстал перед общественностью прошлым летом на специальной презентации в ЮАР. Автомобиль основан на платформе модели Nissan Navara.

Для пикапа Mercedes-Benz X-Class предусмотрены дизельные силовые установки объемом 2,3 и 3.0 литра. Машина продается и в РФ, ее стоимость в России начинается с 2 899 000 рублей.