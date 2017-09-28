Автоэксперты составили список «незначительных повреждений» авто при ДТП

Оформление Европротокола о ДТП предполагает незначительные повреждения автомобиля стоимостью до 50 тысяч рублей. Автоэксперты представили список повреждений, который не превысят 50 тысяч рублей.

В списке представлены повреждения только отечественных авто. Кроме того, только 1-2 повреждения за раз обойдутся до 50 тысяч рублей. Разбитая фара от небольшого удара считается незначительным повреждением. Также в этом списке оказались царапины на кузове, сломанное внешнее зеркало заднего вида, а также повреждения бампера.

Также под понятие «незначительное повреждение» попадают вмятины на съемных деталях кузова меньше 10% от площади детали, а также не должна нарушать каркас машины. Относительно иномарок составить список подобных повреждений невозможно, поскольку обычно детали стоят дорого. Однако чем старше модель, тем дешевле ее ремонт.

Также специалисты составили список ситуаций, в которых можно получить «незначительные повреждения» стоимостью до 50 тысяч рублей. На скорости до 15 км/ч одно авто въезжает в другое на светофоре или в пробке, на той же скорости не пропустил авто перестраиваясь в поток. Когда водители не смогли разъехаться в узком дворе или на парковке.