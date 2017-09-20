Новый седан Ford Focus тестируется в «камуфляже-комиксе»

Американцы продолжают работу над новым поколением Ford Focus. Об этом свидетельствуют новые кадры фотошпионов, запечатлевших модель в кузове седан и «камуфляже-комиксе» на испытаниях. Об этом проинформировал портал «ВладТайм».

Седан Ford Focus нового поколения, судя по шпионским фотографиям, во многом похож на одноименный хэтчбек. Машина обзавелась новыми светодиодными фарами головного света, увеличенной трапециевидной решеткой радиатор. Салон автомобиля пока не попадался папарацци, но ожидается, что он будет выполнен в духе нового Fiesta.

Основой для нового седана Ford Focus послужило шасси Global C-car. Размер колесной базы автомобиля вырастет на 50 миллиметров. Транспортное средство станет легче своего предшественника на 50 килограммов.

Силовая линейка нового Ford Focus будет представлена четырьмя агрегатами объемом 1,5-2.0 литра, работающими как на бензине, так и на дизельном топливе. В зависимости от рынка, на который поступит машина, будет меняться ее моторная гамма. Для всех двигателей предусмотрены шестиступенчатая механическая и автоматизированная трансмиссии. Последняя получила два сцепления.

Дебютирует новое поколение Ford Focus в апреле. Кроме седана и хэтчбека свет увидят универсал, роскошный Vignale, спортивный ST-Line, «заряженный» ST и вседорожный Active.