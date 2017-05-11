Первый внедорожник Mercedes-Maybach представят в следующем месяце

25 апреля в рамках автошоу в Пекине состоится официальная презентация первого внедорожника Mercedes-Maybach GLS класса люкс. В основу новинки легла платформа модели Mercedes-Benz GLS.

Специалисты отмечают, что на автосалон привезут только концепт Mercedes-Maybach GLS, однако серийная версия не получит особых отличий. В первую очередь новинку оснастят уникальной решеткой радиатора, которая позднее станет фирменным отличием нового суббренда Mercedes-Maybach.

В списке оснащения будет числиться инновационная система автопилота, а также ряд последних систем безопасности. Внедорожник получит гибридный агрегат с отдачей в 800 лошадиных сил. В отличие от «донора» новый Mercedes-Maybach GLS получит расширенное расстояние между осями.

Компания Maybach предоставит новинке фирменные «капитанские» кресла заднего ряда, а также всевозможные удобства для пассажиров. О других технических характеристиках первого внедорожника Mercedes-Maybach станет известно во время официальной презентации в Пекине.